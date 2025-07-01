У мережі заявили, що у Києві горить АТБ: що кажуть у ДСНС

У мережі поширили інформацію про те, що у Києві на вулиці Ревуцького палає супермаркет АТБ, і поширили відповідні кадри.

Пресслужба ДСНС у місті Київ у коментарі 24 Каналу прокоментувала відповідну інформацію.

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Що відомо про пожежу

Телеграм-канали повідомили, що на вулиці Ревуцького у Києві палає АТБ, поширивши відповідні відео. Згідно з оприлюдненою інформацією, на місці вже працюють рятувальники, щоб ліквідувати загоряння.

Загоряння у Києві: дивіться відео

Як розповіла 24 Каналу представниця ДСНС Києва Марина Коцупей, об'єкт не функціонував, тобто всередині не перебували люди. Таким чином постраждалих чи загиблих внаслідок пожежі немає.

Пожежа на вулиці Ревуцького: дивіться відео

Наразі додаткової інформації з цього приводу не вказують.

У Києві горить АТБ: дивіться відео

Нагадаємо, вранці 9 липня в столичному парку динозаврів на ВДНГ сталася пожежа. ЇЇ оперативно ліквідували рятувальники. Попередньо, сталося загоряння однієї з декорацій з розповсюдженням.