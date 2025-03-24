Вогонь "з'їдав" автівки одну за іншою: у Владивостоці сталася масштабна пожежа на автостоянці

У російському Владивостоці 24 березня спалахнула величезна пожежа, яка охопила десятки автомобілів. Місцева прокуратура розпочала розслідування інциденту як підпал.

У ніч проти 24 березня на автостоянці у Владивостоці виникло загоряння площею 150 квадратних метрів. У мережі з'явилися яскраві кадри цієї події з російського міста, передає 24 Канал.

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Вогонь знищив десятки машин

Внаслідок пожежі повністю вигоріли 22 легкові машини. Постраждалих немає. Місцева прокуратура порушила справу про знищення майна через підпал.

Зазначається, що невідомий чоловік спочатку підійшов до однієї машини, потім вогонь перекинувся на всі автомобілі, що стояли поряд. Наразі палія шукають.

Прокуратура показала відео початку пожежі: дивіться відео

На цих кадрах видно, як полум'я пожирає автівки: дивіться відео

А тут вже відомі наслідки нічного підпалу: дивіться відео

Нагадаємо, що на нафтоперекачувальній станції "Кавказька" в місті Кропоткін на Кубані не стихає пожежа після атаки українських БпЛА 19 березня, площа загоряння досягла 4 250 квадратних метрів.