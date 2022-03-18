Пожежа на "Барабашово", який обстріляли окупанти, локалізована, – Терехов

Внаслідок ворожих обстрілів у Харкові спалахнула пожежа на ринку "Барабашово". Рятувальники майже добу не могли загасити пожежу. Лише близько 10 ранку 18 березня її вдалося ліквідувати.

Мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону на каналі "Рада" повідомив, що, крім "Барабашово", у місті були прямі влучання снарядів у житлові та адміністративні будинки.

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За його словами, всього зруйновані понад 700 будівель у місті Харкові. Обстріли не припиняються.

Ситуація була складною, але пожежа повністю локалізована. Ми втратили героя – загинув працівник ДСНС, багато людей отримали травми,

– пояснив Терехов.

Що відомо про пожежу на "Барабашово"

Окупанти 17 березня обстріляли ринок "Барабашово" із системи залпового вогню "Град". Потужна пожежа охопила торговельні ряди. Усе місто накрив густий чорний дим. Площа пожежі становила приблизно 7 гектарів.

Дивіться відео, як бійці ДСНС гасять пожежу на “Барабашово”:



Під час гасіння пожежі окупанти повторно обстріляли ринок. Внаслідок авіаудару 2 рятувальники отримали численні осколкові поранення. Їх негайно доставили в лікарню. На жаль, один із них загинув від отриманих травм.

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