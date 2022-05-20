Пожежа біля аеропорту Женеви: над летовищем – клубок диму, а літаки не можуть сісти чи злетіти

Усі рейси до аеропорту Женеви припинені через пожежу на території летовища. Очевидці повідомляють про клубок чорного диму.

Що відомо про пожежу на території аеропорту

Наразі причина пожежі невідома. ЗМІ повідомляють, що пожежа сталась у недобудованій будівлі на території аеропорту. Це приміщення будували для біженців.

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Вогонь охопив одну з будівель комплексу, очевидці повідомляють про вибухи. На відео, які публікують люди, видно будівлю, яка оповита полум'ям з густими чорними клубами диму,

– йдеться у повідомленні.

Женева — другий за завантаженістю аеропорт Швейцарії після Цюриха. Злітно-посадкова смуга розташована біля кордону з Францією. Водночас повідомляють, що пожежа сталась поза периметром аеропорту.

Робота аеропорту заблокована

У мережі люди продовжують поширювати відео, де над аеропортом помітно чорні клубки диму. Саме він став причиною призупинення всіх посадок. Натомість "зльоти залишаються на розсуд пілотів"

Також закриті дороги, що ведуть до району.

Аеропорт поки що призупинив посадки / Фото Express

Відомо, що частину рейсів перенаправили ​​на Ліон і Базель. На місці пожежі працюють рятувальні служби, влада закликала громадян уникати цієї зони.

Пожежі на Кінбурнській косі тривають вже понад тиждень

Нагадаємо, на півдні України окупанти знищують унікальну заповідну Кінбурнську косу. Від середини квітня у Херсонській області горять ліси. Гасити пожежі складно через тимчасову окупацію області російськими військовими.

Вогонь охопив майже 4 тисячі гектарів лісів на межі Херсонської та Миколаївської областей.

Наразі на території коси залишаються люди, яким потрібна допомога, проте виїзд на материк контролюють російські військові, які не пропускають лісову охорону до осередків загорянь.

Ситуація в унікальній заповідній зоні наближається до катастрофічної. Наслідки лісових пожеж є надзвичайно руйнівними для довкілля, адже вогонь знищує цілі екосистеми українських лісів, які потім важко буде відновити.

Дії окупантів є порушенням чотирьох женевських конвенцій 1949 року.

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