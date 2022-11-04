Усе вигоріло вщент: на околиці Брянська спалахнула масштабна пожежа

Неспокійною була ця ніч для мешканців Брянська. Їх не на жарт перелякала потужна пожежа, яка спалахнула на околиці міста.

Про це місцеві мешканці повідомили у соціальних мережах, розповідає 24 канал. Вони також виклали безліч фото та відео, які демонструють, наскільки красиво палає у Росії.

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Вогонь виднівся з іншого кінця міста

Зауважимо, що спалахнула якась звичайна будівля. Але вогонь був настільки сильним, що його могли побачити з інших кінців міста. Та й сама заграва у небі була такою, наче в місті вогняний смерч проноситься.

Мешканці Брянська вночі спостерігали масштабну пожежу / Фото з телеграм-каналів

Пізніше стало відомо, що палала будівля у селищі Велике Полпіно, що під самим Брянськом. На фото та відео можна побачити, що споруда вигоріла вщент. Але, судячи з реакцій, наприклад, у телеграм-акаунті "Типичный Брянск", люди не надто засмутилися. Більшість реакцій з вогником або усміхненими емодзі. Мабуть, люблять ж росіяни, коли у них же щось горить.



Реакція росіян на пожежу у Брянську / Скриншот

Цікаво, що причину пожежі таки не встановили. Відомо лише, що внаслідок неї згорів дотла житловий будинок. Росіяни переконують, що "потєрь нєт".

На околиці Брянська потужно горів будинок: дивіться відео

Напередодні палала підстанція

Нагадаємо, що 29 жовтня спалахнула підстанція у російському Нижньому Новгороді. Внаслідок цього тоді без світла залишилися близько 300 осель окупантів. Як зазначили місцеві ЗМІ, вогонь спалахнув у Сорміському районі.

Саме повідомлення про пожежу надійшло об 06:29. Об'єкт розташований на вулиці Волзькій, 11а. Стало відомо, що спалахнув тоді трансформатор, а сам вогонь перейшов на адміністративну споруду, яка стоїть поруч. У самій трансформаторній підстанції відбувалося вигоряння оливи.

Туди ж через півтори години – об 09:08 – під'їхав пожежний потяг Горьківської залізничної філії. Це свідчить про масштаби пожежі, з якими не змогли впоратися бригади зі звичайною спецтехнікою.

Зауважимо, що вогонь розкинувся як на адміністративну будівлю, так і на трансформатор. Мовиться про загоряння 50 та 25 квадратних метрів відповідно. До слова, приборкувати вогонь приїхали 43 пожежники, а також 11 одиниць техніки. Тоді місцеві видання повідомили про відсутність жертв і постраждалих.

На жаль, тоді залишилися без світла лише понад 300 осель. Водночас у прокуратурі почали перевірку, щоб встановити, що ж стало причиною спалахування пожежі.

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