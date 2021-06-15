Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові: 4 людей судитимуть

Харківська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 4 осіб, які були причетні до пожежі у будинку престарілих. Наразі вони перебувають під вартою.

За інформацією слідства, будинок незаконно використовували для розміщення людей похилого віку, як пансіонат.

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У будинку спалахнула пожежа. Причиною займання стало порушення вимог пожежної безпеки. Слідство з'ясувало, що це відбувалось як при будівництві, так і при експлуатації будівлі.

Кого судитимуть

Серед обвинувачених є власник домоволодіння, орендар будинку та його дружина – директорка закладу і адміністратор, який координував роботу пансіонату. Останній не був офіційно працевлаштований.

Пожежа у будинку престарілих у Харкові: що відомо

Трагедія сталась ввечері 21 січня на другому поверсі незареєстрованого будинку престарілих "Золотий час".

Унаслідок трагедії загинуло 16 людей, а ще 11 – постраждали.

Підозрюваних, до речі, одразу взяли під варту.

Через трагедію у Харкові у всіх будинках престарілих України проводили перевірки на дотримання правил пожежної безпеки.

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