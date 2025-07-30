В Одесі вогеборці врятували з пожежі людей і тваринок. Полум'я охопило частину багатоповерхівки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Що відомо про пожежу в Одесі?

У середу, 30 липня, в Одесі загорілися кілька квартир в житловому будинку. Рятувальники надали допомогу мешканцям.

Вогонь стрімко поширювався та охопив другий і третій поверхи будинку. Про причини загоряння наразі не повідомляється. Під час рятувальної операції на подвір'я вивели трьох людей, котика та собачку.

В Одесі горів житловий будинок / Фото ДСНС України

Завдяки професійній роботі працівників ДСНС загоряння вдалося швидко приборкати та не допустити розповсюдження. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених.

Як тривала рятувальна операція в Одесі: дивіться відео

Нагадаємо, вдень російська армія вдарила по Харкову, внаслідок чого почалася пожежа на цивільний підприємству. Вогонь швидко охопив величезну територію. На місце події приїхали вогнеборці, яким вдалося ліквідувати загоряння. Через злочинні дії окупантів на підприємстві загинув 63-річний чоловік, а четверо людей отримали поранення. Також постраждали рятувальники, один з них отруївся чадним газом та дістав тепловий удар, інший – отримав опіки.