Шукають слід Росії: завод дронів для України привідкрив деталі розслідування пожежі в Чехії
- У Чехії розслідують підпал заводу компанії LPP Holding, що виготовляє дрони для України, та не виключають причетність Росії.
- Атака могла бути замаскована як антиізраїльська акція.
У Чехії розслідують підпал оборонного виробництва LPP Holding, яка виробляла дрони для України. Ймовірно, правоохоронці розслідують причетність Росії до пожежі.
Про це повідомляє Reuters.
Кого підозрюють у підпалі заводу?
У чеському місті Пардубіце 20 березня горів завод оборонної компанії LPP. Там виготовляють, зокрема, дрони для української армії. Видання передає, що компанія і поліція розглядають потенційну причетність Росії до пожежі.
Загалом чеські правоохоронці дотримуються версії навмисного нападу на виробництво. Проте коментувати припущення про Росію – відмовились.
Версія про напад з'явилась після того, як до медіа в Чехії потрапив електронний лист із заявою антиізраїльської групи. Нападники стверджували, що протестують проти виготовлення зброї для Ізраїлю.
Хоча антиізраїльське угруповання взяло на себе відповідальність за напад, ми разом з поліцією також вивчаємо інші можливі мотиви, включаючи потенційний зв'язок з Росією,
– йдеться в повідомленні холдингу.
Водночас в LPP наголосили, що не співпрацюють з компанією Elbit Systems та, відповідно, не виготовляють озброєння для Ізраїлю. У 2023 році такі плани у виробників були, однак їх не реалізували.
Чеське видання Mlada Fronta Dnes з посилання на джерела припускало, що нападники замаскували подію під антиізраїльську акцію, а насправді мали на меті атакувати виробництво БпЛА для України.
Агентство нагадало, що Росія раніше неодноразово заперечувала звинувачення у причетності до гібридних атак у ЄС. Росіяни називають такі заяви безпідставними.
Що відомо про пожежу: деталі
20 березня антиізраїльська група нібито підпалила завод, що розташований приблизно за 120 кілометрів від Праги. Обійшлось без постраждалих.
Засновник компанії Archer, що виробляє тепловізори для України, підтвердив пожежу на їхньому виробництві. Олександр Яременко запевнив, що попри інцидент зобов'язання за договорами виконають.
Чеські ЗМІ додали, що розслідування на місці пожежі вже завершили.
В той день прем'єр Чехії Андрей Бабіш скликав екстрене засідання Ради держбезпеки.