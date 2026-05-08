Гасіння майже неможливе: величезна пожежа на прикордонні Чернігівщини повернула у бік Росії

У четвер, 7 травня, на кордоні з Росією в Чернігівській області загорівся ліс. Площу пожежі порівнювали із кількома тисячами футбольних полів.

А у п'ятницю, 8 травня, державне підприємство "Ліси України" повідомило, що гасіння пожежі майже неможливе.

Що відомо про пожежу на прикордонні Чернігівщини?

С️таном на день 8 травня величезна пожежа на прикордонні Чернігівщині повернула у бік Росії.

Її причиною стали російські обстріли регіону. Фактично, окупанти самі потрапили у вогняну пастку, яку підготували для українського лісу.

Зверніть увагу! Горять території Єлинського та Тихоновицького лісництв Корюківського надлісництва ДП "Ліси України". Йдеться про 5-кілометрову прикордонну зону, доступу до якої лісівники вже давно не мають через безпекову ситуацію.

Гасіння майже неможливе – техніка знищується дронами, які полюють на все, що рухається,

– зазначили у ДП "Ліси України".

Ще вчора площа загоряння становила 2400 гектарів. Але за добу вона збільшилася майже удвічі.

За останніми даними, вогнем уже охоплено близько 4,3 тисячі гектарів.

Зверніть увагу! Протяжність державного кордону України з Росією в межах Чернігівщини становить 199 кілометрів.

Попри усі складнощі, лісова охорона не дає вогню поширюватися на масиви у глибині української території. Там день і ніч працює техніка і організовуються додаткові мінералізовані смуги.

Довідково. Мінералізована смуга – це штучно створений протипожежний бар'єр. Він межує з лісовим масивом, з якого до мінерального шару ґрунту видалено всі наземні горючі матеріали – траву, лісову підстилку, гілки тощо.



Це ефективний метод боротьби з вогнем.

Інші регіони України теж у вогні

Частина України потерпає від пожеж через суху та спекотну погоду, яка негативно впливає на пожежну безпеку. Але із 7 травня в Україні почався період дощів та гроз. В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха повідомила, що до 10 травня триватиме короткочасне зниження температури на 3 – 5 градусів через атмосферний фронт.

Наразі горять, зокрема, території під Києвом біля села Тарасівщина. Там вогонь охопив 70 гектарів лісу та 30 гектарів відкритої території.

А 5 – 6 травня на території Верхньо-Воловецького лісництва на Мукачівщині палало 75 гектарів. Це відомий закарпатський курорт. Водночас правоохоронці встановлюють причини та обставини, через які там почалася настільки масштабна пожежа.

Пожежна небезпека в Україні до 10 травня / Карта Укргідрометцентру

Українцям нагадають, що спалювання сухої трави в Україні карається штрафами, а в окремих випадках може призвести й до кримінальної відповідальності. Винуватець має сплатити від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. Хоча бувають й значно більші суми – до 21 тисячі гривень.