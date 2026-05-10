Масштабна пожежа у Чорнобилі: українцям повідомили актуальну інформацію

Пожежа у Чорнобилі триває. На щастя, станом на неділю, 10 травня, ситуація контрольована.

Про це повідомили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Дивіться також Гасіння майже неможливе: величезна пожежа на прикордонні Чернігівщини повернула у бік Росії

Яка ситуація у Чорнобилі?

Вранці 10 травня у зоні відчуження тривають заходи з локалізації окремих осередків займання та стримування подальшого поширення вогню на території Корогодського ПНДВ та Корогодського лісництва.

Спостерігається незначне горіння.

Довідково. ПНДВ розшифровується як природоохоронне науково-дослідне відділення. Це основна територіальна структурна одиниця в національних природних парках та біосферних заповідниках України.

Пожежа у Чорнобилі / Фото Чорнобильського заповідника

В Опачицькому ПНДВ наразі продовжується ліквідація окремих осередків тління та незначного горіння пеньків. Йдеться про площу приблизно 120 гектарів.

Також представники Чорнобильського заповідника здійснюють постійний моніторинг ситуації вздовж річок Прип'ять та Уж.

На лівому березі ситуація контрольована. Спостерігається лише поодиноке тління пеньків всередині згарища, відкритого вогню немає,

– зазначили у заповіднику.

Зверніть увагу! За словами ДСНС, розповсюдженню вогню сприяє посушлива погода та різкі пориви вітру.



Також напередодні, 9 травня, українців заспокоїли, що радіаційний фон у районі загоряння залишається контрольованим і становить від 0,19 до 0,35 мікрозіверта. Це не перевищує норму.

Загалом вогонь пройшовся по території близько 1200 гектарів. Загалом до гасіння пожежі у зоні відчуження залучили 326 осіб.

Пожежа у Чорнобилі / Фото ДСНС

Важливо! В Україні зараз надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликають населення не спалювати суху рослинність та дотримуватися правил пожежної безпеки.



Українцям також нагадують, що за спалювання сухої трави можна отримати штрафи, а в інколи навіть кримінальну відповідальність.



Винуватець може сплатити від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. Хоча бувають випадки, коли може йтися про 21 тисячу гривень.

Пожежна небезпека в Україні на 10 травня / Карта Укргідрометцентру

Пожежна небезпека в Україні на 11 травня / Карта Укргідрометцентру

Чи зміняться погодні умови?

Суха погода та вітер впливають на пожежну безпеку. 5 травня українців навіть "шокували" термометрами з +40 і вище. Хоча у коментарі 24 Каналу представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха пояснила, що температура на сонці не є показовою через прогрівання від сонця та інших об'єктів.

А уже днями в Україні дещо похолодало та дощило. Синоптик Віталій Постригань повідомляв, що найближчим часом зберігатимуться прохолодні та вологі погодні умови через надходження нових циклонів. Він попередив про нові дощі та грози.

Синоптики Укргідрометцентру теж прогнозують дощі та грози в Україні з 10 по 12 травня. Зокрема, опади очікуються у центральних, Київській, Сумській областях та Карпатах.

А от метеорологиня Віра Балабух раніше прогнозувала, що літо в Україні подекуди буде спекотним, а температурні показники – дещо вищі за кліматичну норму.

