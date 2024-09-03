На Київщині можливе задимлення: у Чорнобильській зоні пожежа на площі 20 гектарів
Джерело:Руслан Кравченко
У Чорнобильській зоні горить лісова підстилка. Вогонь охопив площу орієнтовно 20 гектарів.
Про це ввечері 3 вересня повідомив голова Київської КОДА. Він повідомив, що може спостерігатися задимлення на Київщині.
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У Чорнобильській зоні триває пожежа на площі 20 гектарів
За оперативною інформацією ГУ ДСНС України у Київській області у Чорнобильській зоні спостерігається горіння на площі орієнтовно 20 гектарів,
– ідеться в повідомленні.
Голова КОДА зазначив, що для запобігання розповсюдженню пожежі залучені рятувальні підрозділи та техніка. Також вживаються всі необхідні заходи, щоб локалізувати, а тоді ліквідувати пожежу.
Проводяться заміри радіаційного фону, наразі він в межах норми,
– проінформував Кравченко.
Зазначається, що ситуацію тримають на контролі.
В КМДА також звернулися до мешканців регіону.
"Звертаємо увагу мешканців області, що через пожежу, яка виникла, а також у зв'язку із тлінням торфовищ в Броварському районі Київщини, може спостерігатися задимлення повітря. Тому рекомендуємо не перебувати тривалий час надворі та зачиняти вікна", – зазначили там.
Там також додали, що про всі зміни будуть оперативно інформувати.