Пожежа в Чорнобильській зоні може повторитися через брак фінансування та уваги влади, – експерт

Проблемам екології промислових підприємств і бізнесу приділяється основна увага керівництва країни та громадськості. Більш масштабні питання йдуть на другий план, а це завдає навколишньому середовищу колосальної шкоди.

Джерело: УНІАН

Масштабна лісова пожежа в Чорнобильській зоні відчуження має шанс повторитися через відсутність належного фінансування та уваги з боку керівництва країни, в той час, коли екологічні питання промисловості та бізнесу завжди знаходяться у фокусі уваги уряду і президента.

Навіть якщо у державних органів є ініціативи, як запобігти повторенню масштабної пожежі в Чорнобильській зоні, то достатньої уваги немає саме у керівництва держави, в офісі президента, уряді,

– сказав голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.

Він зазначає, що заходи щодо запобігання пожежам у Чорнобильській зоні залишаються недофінансованими.

Ємельяненко зауважив, що пожежі в Чорнобильській зоні завдають великої шкоди не тільки навколишньому середовищу, а й нашій культурній та історичній спадщині, яка розташована на цій території. Лише минуло річ через пожежі було знищено близько 40% туристичного потенціалу зони відчуження.

Президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок повідомляла, що через недостатню увагу з боку громадськості та влади України до важливих екологічних проблем, наприклад, загрозу пожеж у Чорнобильській зоні, яка тоне в потоці інших маніпулятивних тем, навколишньому середовищу і населенню наноситься колосальна шкода.

На жаль, тема екологічної безпеки дуже маніпулятивна в Україні. Тому, звичайно ті теми, які дозволяють громадським активістам, владі, деяким представникам державних органів набрати певну кількість балів: економічних, політичних, іміджевих – ці теми традиційно викликають більше уваги з боку громадськості, з боку ЗМІ. Тому вони стоять на порядку денному,

– сказала Циганок.

Як повідомлялось, впродовж квітня 2020 року найбільші лісові пожежі трапились саме в Чорнобильській зоні відчуження, у Житомирській та Київській областях. Зокрема, в Чорнобильській зоні відчуження вогонь знищив понад 11 тисяч гектарів лісу.