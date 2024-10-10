Пожежа у Москві: у російській столиці горів "дім-корабель", є загиблі

У центрі Москви на вулиці Велика Тульська горів знаменитий "дім корабель", очевидці повідомляли про крики на допомогу, які чули з приміщень. Внаслідок пожежі також є загиблі.

Про це повідомляють російські пабліки, передає 24 Канал. Відомо, що пожежа у столиці Росії спалахнула сьогодні вночі 10 жовтня, за попередньою інформацією, загоряння виникло приблизно о 04:00 ранку.

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"Будинок-корабель" у Москві горів

Як повідомляють російські ЗМІ, загоряння почалося на 6 поверсі будинку. Полум'я швидко перекинулося на сусідню квартиру. На місці пожежі працювали щонайменше чотири пожежні машини. Також біля будинку стояли два авто швидкої допомоги.

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Будова не газифікована, але очевидці стверджують, що чули глухі звуки, схожі на вибухи. Квартира у цьому будинку вже горіла на початку 2024 року. Тоді палали балкони та кімната на 11-му поверсі.

У російській столиці горів "дім-корабель": дивіться відео

За попередньою інформацією, внаслідок пожежі померли 2 людини, ще 1 особа отримала поранення, її передали до рук медиків. Згідно з оприлюдненою інформацією, рятувальникам вдалося загасити пожежу площею 55 квадратних метрів.

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До слова, "дім-корабель" – це 14-поверховий житловий будинок на Великій Тульській вулиці в Москві. Також його називають "Титанік", "будинок атомників", "будинок парубка" та "лежачий хмарочос".

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Нагадаємо також, що уночі 6 жовтня у Москві сталася пожежа. Так, у мікрорайоні Кузьминки вночі пролунав вибух, а після – звуки, схожі на стрілянину. Ймовірно, горіло Московське вище загальновійськове командне училище міністерства оборони Росії.