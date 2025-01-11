На курорті Драгобрат спалахнув готель, людей евакуювали: що відомо на зараз

У суботу, 11 січня, у готелі на гірськолижному курорті Драгобрат спалахнула пожежа. На місці працюють пожежники.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНН та соцмережі.

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Що відомо про пожежу на Драгобраті

Як пишуть у мережі, ймовірно, пожежа сталася через вибух балона із газом. Попередньо, людей з постраждалого від вогню, а також з сусіднього, вдалося евакуювати. Як стверджується, був ризик поширення вогню і на нього. Очевидці також кажуть, що когось із відвідувачів готелю нібито виносили з будівлі на ношах.

У ГУ ДСНС Закарпатської області повідомили, що ліквідація пожежі рятувальниками триває.

Ліквідація пожежі ще триває. За попередньою інформацією, загиблих чи травмованих немає. Деталі будуть згодом, після завершення роботи вогнеборців,

– повідомили в ГУ ДСНС.

Пожежа на Драгобраті: дивіться відео

Повідомляється, що з готелю евакуювали 20 осіб.

Горить готель: дивіться відео