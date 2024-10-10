Феодосія продовжує палати: на нафтобазі, яку раніше атакували ЗСУ, вибухнула ще одна цистерна

На нафтобазі в Феодосії, яку нещодавно атакували Збройні сили України, зайнялася ще одна цистерна. Пожежа на об'єкті триває вже четвертий день.

Про це повідомили у місцевих ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що відомо про пожежу у Феодосії

На опублікованих фото та відео зафіксовано потужний вибух і пожежу на нафтобазі.

На одному з відео чутно, як місцеві мешканці обговорюють ситуацію, зазначаючи, що полум'я на базі дуже велике.

Зазначимо, що нещодавно у мережі показали нові супутникові фото з нафтового терміналу. Клуби диму досі розвіваються на російським військовим об'єктом в українському Криму.

Додамо, що у зв'язку з загорянням нафтобази у найближчих селах було проведено тимчасову евакуацію. До пунктів тимчасового розміщення направили 1 047 осіб. Зазначимо, що ще зранку припускали, що причина продовження горіння в тому, що вогонь від пошкоджених цистерн перекинувся на сусідні баки з нафтою.