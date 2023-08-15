Пожежа на Гаваях: кількість жертв зросла, а збитки становлять мільярди доларів

На Гавайському острові Мауї спалахнули масштабні лісові пожежі, які завдали величезних збитків регіону. До того ж внаслідок цього кількість жертв зросла до 96 осіб.

Водночас достеменно невідомо, скільки саме людей зникли через пожежу на Гаваях. Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки вогню на острові.

До теми Найбільша кількість жертв за історію штату: жахливі наслідки лісових пожеж на Гаваях

На Гаваях через пожежі страшні збитки

За даними Федерального агентства з надзвичайних ситуацій, вартість відновлення історичного міста-курорту на острові Мауї оцінюється в 5,5 мільярда доларів США. Також відомо, що лише в історичному вигорілому місті Лахайна зруйновано 2 200 будівель.

Водночас компанія Moody's Analytics оприлюднила дані, що економічні втрати через пожежі на Гаваях можуть становити від 3 до 7,5 мільярдів доларів США.

Ціна астрономічна в контексті розміру Мауї, оскільки річний обсяг виробництва становить близько 10 мільярдів доларів,

– пишуть економісти Moody's Analytics.

У компанії також підкреслили, що левова частка економічних наслідків для Мауї зумовлена майновими збитками. Так, лише 1 мільярд доларів США треба виділити на відновлення будівель.

"З огляду на те, що середня ціна будинку для однієї сім’ї на Мауї трохи перевищує 1 мільйон доларів, лише вплив на житловий фонд підводить оцінку до мільярдів", – написали вони.

Вони відзначили, що більшу частину решти загальної кількості спричинили втрати транспортних засобів та пошкодження інфраструктури. Найбільше потерпає від наслідків пожежі – туризм.

Варто зазначити, що місцеві чиновники пообіцяли перевірити системи сповіщення про надзвичайні ситуації штату. Це сталося після того, як деякі жителі засумнівалися, чи можна було зробити більше, щоб попередити людей про велику пожежу. Варто зазначити, що деякі люди були змушені йти в Тихий океан, щоб втекти від вогню.

Що відомо про пожежі на Гаваях