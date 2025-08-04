В одного опіки 16% тіла, – медики про стан постраждалих внаслідок пожежі у "Власті"
- У Львові 4 серпня сталася пожежа у готелі "Власта", внаслідок чого постраждали люди.
- Медики розповіли, в якому стані постраждалі.
У Львові в понеділок, 4 серпня, сталася пожежа в готелі "Власта". Внаслідок інциденту є постраждалі.
Медики розповіли про стан потерпілих. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ЛМР.
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Що відомо про стан потерпілих внаслідок пожежі в готелі?
За даними Львівської міської ради в Першому медичному об’єднанні Львова уточнили, що саме до їх лікарень поступило двоє пацієнтів.
Вказується, що 25-річний постраждалий перебуває у центрі термічної травми лікарні святого Луки. Там додали, що у нього опіки 16% поверхні тіла, а також дихальних шляхів. Стан чоловіка оцінюють як стабільний.
В ЛМР також повідомили, що до лікарні святого Пантелеймона доставили жінку із отруєнням чадним газом, її стан теж стабільний.
Пацієнтам надають всю необхідну медичну допомогу, додали в ЛМР.
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Додамо, що до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в будівлі готелю на вулиці Клепарівській у Львові о 12:23.
На момент прибуття підрозділів ДСНС з верхніх поверхів вибивався густий чорний дим. Відомо, що о 13:04 вогнеборці локалізували пожежу та о 13:26 ліквідували.