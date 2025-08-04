У Львові в понеділок, 4 серпня, сталася пожежа в готелі "Власта". Внаслідок інциденту є постраждалі.

Медики розповіли про стан потерпілих. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ЛМР.

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Що відомо про стан потерпілих внаслідок пожежі в готелі?

За даними Львівської міської ради в Першому медичному об’єднанні Львова уточнили, що саме до їх лікарень поступило двоє пацієнтів.

Вказується, що 25-річний постраждалий перебуває у центрі термічної травми лікарні святого Луки. Там додали, що у нього опіки 16% поверхні тіла, а також дихальних шляхів. Стан чоловіка оцінюють як стабільний.

В ЛМР також повідомили, що до лікарні святого Пантелеймона доставили жінку із отруєнням чадним газом, її стан теж стабільний.

Пацієнтам надають всю необхідну медичну допомогу, додали в ЛМР.

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Додамо, що до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в будівлі готелю на вулиці Клепарівській у Львові о 12:23.

На момент прибуття підрозділів ДСНС з верхніх поверхів вибивався густий чорний дим. Відомо, що о 13:04 вогнеборці локалізували пожежу та о 13:26 ліквідували.