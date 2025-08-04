У Львові сталася пожежа в готелі "Власта". Причину займання ще встановлюють правоохоронці. Тим часом гості готелю розповіли, що чули вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Київ24".

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Що розповіли жителі готелю "Власта" про вибух?

На місці подій журналісти поспілкувалися з гостями готелю.

Вони сказали, що дійсно чули вибух. Він пролунав на 9 поверсі в кімнаті одного з жителів цього готелю. Через це розгорілася пожежа,

– зазначила Катерина Олійник.

Журналістка додала, що згоріла ця кімната, сусідні постраждали.

Зауважимо, поліцейські ще встановлюють причину пожежі в готелі "Власта". Наразі відомо про 6 потерпілих. Зокрема, 4 дорослих віком від 25 до 62 років і 2 неповнолітніх, – 14-річні брати.

У поліції повідомили, що всі постраждалі доставлені до лікарні. Медики уточнюють їх діагнози.

До слова, рятувальники показали зсередини готель "Власта" після пожежі. Також розповіли про складнощі гасіння.