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24 Канал Новини України Пожежа в готелі "Власта" у Львові: відома попередня причина займання
4 серпня, 14:04
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Пожежа в готелі "Власта" у Львові: відома попередня причина займання

Ірина Марціяш
Основні тези
  • В міській раді зазначили, що з готелю "Власта" госпіталізовано 6 людей.
  • Один чоловік зазнав сильних опіків. Попередньо, у його номері стався вибух.
  • Наразі причини вибуху не встановлені.

У Львові 4 серпня сталася пожежа в готелі "Власта". Попередньо, в одному з номерів стався вибух.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

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Яка причина пожежі в готелі "Власта"?

В понеділок, 4 серпня, у Львові виникла пожежа в готелі "Власта". В пресслужбі ЛМР повідомили, що з готелю госпіталізували 6 людей. 

Вказується, що один чоловік отримав сильні опіки. 

Попередньо у його номері стався вибух. Причини вибуху наразі не встановлені. На місці працює слідчо-оперативна група,
– вказали в міській раді.

Як розповів Суспільному речник ГУ ДСНС Львівщини Віталій Туровцев, станом на 13:20 пожежа повністю ліквідована.

"Про причини пожежі важко говорити, оскільки там досить висока температура. Після цього оглянуть приміщення спеціалісти й встановлять точну причину займання", – сказав він.

Відповідно до його слів, загоряння виникло в одній з кімнат. Також згоріли сусідні кімнати й пошкоджені верхні поверхи. До гасіння пожежі залучили 70 рятувальників і 11 одиниць техніки.

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Зазначимо, що площа займання близько 300 квадратних метрів.

У ЛМР вказували, що на момент пожежі в будівлі перебували люди. Усіх мешканців і працівників евакуювали. Відомо про шістьох потерпілих, серед них – двоє дітей. Їх госпіталізували до Першого медичного об'єднання. 

В міській раді вказували, що загрози життю потерпілих немає.