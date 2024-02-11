У найбільшому готелі Тольятті сталася потужна пожежа: полум'я охопило 1000 квадратних метрів

У Тольятті палав великий готельний комплекс. Внаслідок великої пожежі є постраждалі.

Інцидент стався у ніч з 10 на 11 лютого на території готелю "Жара Beach Resort & Spa". Соцмережами ширяться кадри з місця великої пожежі у Тольятті.

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Що відомо про пожежу

ЗМІ країни-агресорки наводять різні дані. Пожежа охопила площу від 800 до 1000 квадратних метрів. Їй присудили 2-й ранг складності.

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Щонайменше двох людей ушпиталили. Ще кілька людей вдихнули багато диму. Вони отримали допомогу на місці.

Місцеві жителі поділилися у соцмережах кадрами пожежі. На одному з таких відео жінка критикує пожежників за те, що вони чекали, поки частина будівлі обвалиться.

Частина готелю обвалилася: відео з соцмереж



На момент початку пожежі у будівлі перебували гості та персонал. До приїзду пожежників 12 осіб самостійно вибралися з готелю. Попередньо, ще 20 людей евакуювали.

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Вночі 11 лютого співробітники МНС локалізували пожежу, однак не з першої спроби. На місці працювали 105 вогнеборців, також було залучено 29 одиниць техніки.

, готельний комплекс "Жара Beach Resort & Spa" вважається найбільшим у Тольятті.

Такий вигляд мав готель під час пожежі: відео з соцмереж



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