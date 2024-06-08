У Харкові спалахнула масштабна пожежа: дим видно з усіх частин міста

Зранку у Харкові спалахнула сильна пожежа площею 1 500 квадратних метрів. Вона не пов'язана з ракетними обстрілами, однак жителям варто зачинити вікна.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що пожежу вже локалізували. На місці події продовжують працювати рятувальники.

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Що відомо про пожежу у Харкові

Близько 8 ранку у мережі з'явилися повідомлення про пожежу у Харкові. Густий чорний стовп диму видніється з усіх районів міста.

Речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко у коментарі 24 Каналу повідомив, що на відкритій території загорілись відходи пластику і плівки. Вогонь частково перекинувся на 2 будівлі СТО й адміністративну будівлю.

Пожежа розрослася до 1 500 метрів квадратних. Її змогли локалізувати близько 10 ранку.

Зараз на місці працюють 17 одиниць техніки та 80 одиниць особового складу.

Запобігли розповсюдженню полум'я на інші будівлі, гаражний кооператив, врятовані будівлі СТО та інші,

– сказав Євген Василенко.

На кадрах, які публікують місцеві телеграм-канали, можна побачити масштаби пожежі.

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Чи є постраждалі

Речник ДСНС повідомив, що інформації про постраждалих наразі немає.

Ситуація у Харківській області: останні новини

Вночі 8 червня росіяни обстріляли село Сеньково Куп'янського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Також внаслідок вечірніх обстрілів Куп'янського району пошкоджені 4 приватні будинки та автомобіль. У Куп'янську поранень зазнав чоловік.

Пластик та поліетилен при згоранні виділяють до 70 різноманітних хімічних сполук, більшість з яких отруйні для людини. Закликаємо місцевих жителів тримати вікна зачиненими.