Пожежа на Хортиці: директор заповідника назвав ймовірну версію займання

На території національного заповідника "Хортиця" 27 липня сталася масштабна пожежа на території приблизно 4 гектарів. Небезпека була серйозною через сильний вогонь і вітер.

Директор заповідника Максим Остапенко переконаний, що лісові пожежі на острові сталися саме через підпал.

Важливо Пожежа на острові Хортиця: поліція проводить перевірку

Осередків займання було декілька

Директор національного заповідника розповів, що на Хортиці було кілька місць загоряння.

Тому, найімовірніше, мовиться про умисний підпал. Пожежа охопила загалом близько 4 га площі. Небезпека була серйозною через сильний вогонь і вітер. І також тому, що через кілька центрів вогню було складно орієнтуватися,

– заявив він.

Пожежа на Хортиці: як це було

Вдень 27 липня на острові Хортиця в лісовому масиві спалахнула пожежа. Вогонь охопив близько 1 гектара, заявили в поліції.

На місце події виїхали співробітники ДСНС. Спільними зусиллями загоряння вдалося ліквідувати протягом години.

Загалом до гасіння залучили 42 особи та 12 одиниць техніки, з них 36 пожежників ДСНС. Роботу ускладнював сильний вітер.

На Хортиці 27 липня спалахнула пожежа / Фото Олексія Толмачова, ДСНС, Нацполіції