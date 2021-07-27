На острові Хортиця горів сосновий ліс: фото

На острові Хортиця у Запоріжжі 27 липня спалахнула пожежа у сосновому лісу. Сталося це поблизу станції Січ та балки Генералка. Гасіння пожежі ускладнював сильний вітер.

Рятувальники змогли ліквідувати пожежу о 15:39. Гасили її спільними зусиллями понад 40 осіб.

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Як розповіли на офіційній сторінці заповідника, на місце пожежі терміново виїхала:

Добровільна пожежна дружина заповідника,

працівники ONUR,

рятувальники ДСНС.

Загалом до гасіння залучили 42 особи та 12 одиниць техніки, з них 36 пожежників ДСНС. Роботу ускладнював сильний вітер.

На щастя, жертв та постраждалих серед людей немає. Однак вогонь зруйнував приблизно 1 гектар лісового масиву. Ймовірною причиною пожежі генеральний директор заповідника Максим Остапенко називає підпал. Однак офіційного підтвердження цього ще немає.

За даними рятувальників 28 – 30 липня у Запоріжжі та області очікується висока пожежна небезпека.



Гасіння пожежі ускладнював сильний вітер / Фото Олексія Толмачова



Пожежа спалахнула на площі 1 гектар / Фото Олексія Толмачова