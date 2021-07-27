На острові Хортиця горів сосновий ліс: фото

27 липня 2021 , 16:29
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Джерело:

ДСНС

На острові Хортиця у Запоріжжі 27 липня спалахнула пожежа у сосновому лісу. Сталося це поблизу станції Січ та балки Генералка. Гасіння пожежі ускладнював сильний вітер.

Рятувальники змогли ліквідувати пожежу о 15:39. Гасили її спільними зусиллями понад 40 осіб.

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Як розповіли на офіційній сторінці заповідника, на місце пожежі терміново виїхала:

  • Добровільна пожежна дружина заповідника, 
  • працівники ONUR,
  • рятувальники ДСНС.

Загалом до гасіння залучили 42 особи та 12 одиниць техніки, з них 36 пожежників ДСНС. Роботу ускладнював сильний вітер.

На щастя, жертв та постраждалих серед людей немає. Однак вогонь зруйнував приблизно 1 гектар лісового масиву. Ймовірною причиною пожежі генеральний директор заповідника Максим Остапенко називає підпал. Однак офіційного підтвердження цього ще немає. 

Зверніть увагу! За даними рятувальників 28 – 30 липня у Запоріжжі та області очікується висока пожежна небезпека.


Гасіння пожежі ускладнював сильний вітер / Фото Олексія Толмачова


Пожежа спалахнула на площі 1 гектар / Фото Олексія Толмачова

Автор: Альона Захарова