На острові Хортиця горів сосновий ліс: фото
Джерело:ДСНС
На острові Хортиця у Запоріжжі 27 липня спалахнула пожежа у сосновому лісу. Сталося це поблизу станції Січ та балки Генералка. Гасіння пожежі ускладнював сильний вітер.
Рятувальники змогли ліквідувати пожежу о 15:39. Гасили її спільними зусиллями понад 40 осіб.
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Як розповіли на офіційній сторінці заповідника, на місце пожежі терміново виїхала:
- Добровільна пожежна дружина заповідника,
- працівники ONUR,
- рятувальники ДСНС.
Загалом до гасіння залучили 42 особи та 12 одиниць техніки, з них 36 пожежників ДСНС. Роботу ускладнював сильний вітер.
На щастя, жертв та постраждалих серед людей немає. Однак вогонь зруйнував приблизно 1 гектар лісового масиву. Ймовірною причиною пожежі генеральний директор заповідника Максим Остапенко називає підпал. Однак офіційного підтвердження цього ще немає.
Гасіння пожежі ускладнював сильний вітер / Фото Олексія Толмачова
Пожежа спалахнула на площі 1 гектар / Фото Олексія Толмачова