У Києві спалахнула пожежа на 21-ому поверсі: моторошні кадри
Джерело:ДСНС Києва
Вдень 10 серпня у столиці трапилася пожежа в одній з багатоповерхівок у Дніпровському районі. Загорілася квартира на 21-ому поверсі.
Зазначається, що інцидент стався з 25-поверховим будинком на вулиці Юрія Шумського.
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Чи є постраждалі
Рятувальники, які прибули на місце події, загасили пожежу на площі 30 квадратних метрів.
До ліквідації було залучено 43 рятувальника та 10 одиниць спеціальної та основної пожежно-рятувальної техніки.
Жертв та постраждалих немає.
Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
У Києві гасили пожежу у багатоповерхівці / Фото ДСНС
До слова, цього дня смертельна пожежа трапилася у гуртожитку у Змієві, що на Харківщині. Там спалахнула квартира на третьому поверсі. 9 мешканців 5-поверхового будинку евакуювали. На жаль, 17-річна дівчина загинула. Вона спробувала самостійно вибратися крізь завісу диму.