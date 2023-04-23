У Києві на Лобановського була пожежа, дим видно з різних районів: у ДСНС пояснили, що сталося

У Києві увечері 23 квітня спалахнув очерет. Вогонь охопив 500 метрів квадратних. У мережі люди діляться моторошними кадрами пожежі.

У ДСНС у коментарі 24 Каналу підтвердили, що спалахнув очерет. Полум'я охопило 500 метрів квадратних. На місце інциденту оперативно прибули вогнеборці.

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Згодом Віталій Кличко опублікував деталі.

Пожежу на відкритій території в Солом'янському районі столиці ліквідували. На перехресті проспекту Лобановського та вулиці Брожка сталось загоряння очерету на площі 500 метрів квадратних,

– заявив мер Києва.

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Даних про постраждалих, на щастя, немає.

Масштабна пожежа на Київщині

Раніше масштабна пожежа спалахнула на Київщині уночі 19 квітня. Правоохоронці розповіли, що трагедія сталася на 128 кілометрі автодороги сполученням Київ – Харків. Участь у ДТП взяли відразу 3 вантажівки.

На жаль, загинули 2 людей. Рятувальні роботи тривали до ранку.

"Рятувальники Київщини ліквідували масштабну пожежу за участі трьох вантажівок, що призвело до зупинки руху у напрямку столиці. В одній із вантажівок транспортувався гас. На жаль, двоє людей загинули", – мовиться у повідомленні.

Аби ліквідувати наслідки пожежі, залучили 22 рятувальники та 6 одиниць техніки.