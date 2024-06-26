У Києві сталася пожежа на ринку "Юність": у мережі показали моторошні відео
Надвечір в українській столиці над місцевим ринком "Юність" піднявся величезний стовп диму. У мережі пишуть про "сильну пожежу".
Телеграм-канали поширюють інформацію про загоряння на ринку "Юність", розташованому в Деснянському районі Києва. 24 Канал звернувся по коментар до ДСНС.
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Задимлений Київ
Тим часом у ДСНС заперечили повідомлення про "сильну пожежу". Там розповіли, що сталося загоряння металоконструкцій. Наразі його локалізовано. Ситуація контрольована.
Пожежа у Деснянському районі: дивіться відео
Загоряння на ринку "Юність": дивіться відео
Великі клуби диму над Києвом: дивіться відео
Дим від пожежі "гуляє" над багатоповерхівками: дивіться відео
Нагадаємо, що через російський удар по Київщині на одному з підприємств спалахнула пожежа, яку рятувальники гасили понад дві доби. Відомо, що вона виникла через падіння уламків збитого ворожого ударного дрона.