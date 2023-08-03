У центрі Києва горіла пам'ятка архітектури: що відомо

Ввечері 3 серпня у Києві на Подолі спалахнула пожежа. У мережі поширюють фото та відео надзвичайної ситуації.

У ДСНС повідомили 24 Каналу, що виклик про пожежу надійшов до ДСНС о 19:52. Рятувальники локалізували загоряння о 20:46 та о 20:57 – ліквідували на площі 80 кв. м.

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Що відомо про пожежу

Місцеві телеграм-канали заявили, що нібито загорілася Американська бібліотека імені В. Китастого на Контрактовій площі. Проте це не так.

Речниця ДСНС уточнила, що горить відселена будівля, тобто у ній ніхто не проживає. За попередньою інформацією, площа пожежі становить 100 квадратних метрів.

Судячи з фото та відео у мережі, палає будинок на вулиці Волоська, 5 – це місцева пам'ятка архітектури у стилі класицизму, яка, на жаль, давно у занедбаному стані. Але бібліотека, про яку повідомляють у мережі, справді неподалік.

Через низький тиск у водомережі, гасіння пожежі ускладнювалось,

– повідомили в ДСНС.

На місці працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

Згодом у відомстві оголосили, що жертв та постраждалих, на щастя, немає. Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Фото пожежі від ДСНС та з соцмереж:

У центрі Києва пожежа: дивіться відео

На Подолі горить будинок: відео

Цей будинок вже горів

Цей будинок за адресою Волоська, 5 вже горів 29 жовтня 2020 року. Тоді вогонь так і не зміг "добити" будівлю.

Одноповерхова будівля зведена у 1811 році. Будинок був дерев’яний, тинькований та з високим цегляним цоколем, з мансардою по осі дворового фасаду.

Старовинна садиба перебуває у приватній власності, але господарі давно його покинули.