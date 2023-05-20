У Києві на Позняках сильна пожежа: у небо здійнявся стовп чорного диму

У Києві 20 травня сталася масштабна пожежа поблизу житлового масиву "Позняки". Чорний стовп диму видно у різних мікрорайонах міста.

Кадри густого диму у мережі публікують жителі Києва. Що стало причиною пожежі – наразі не відомо, інформує 24 Канал.

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Дим видно у різних районах Києва

Як повідомляють користувачі у мережі, пожежа сталася у районі житлового масиву "Позняки". Густий стовп чорного диму видно у різних районах міста.

На опублікованих кадрах видно, що поблизу місця загоряння працюють рятувальники.

Пожежа у Києві: дивіться відео

У небо здіймається стовп диму: дивіться відео

Стовп диму від пожежі у Києві: дивіться відео

Наразі не відомо, що стало причиною пожежі в районі масиву "Позняки". Редакція 24 Каналу намагається отримати коментар щодо інциденту у Києві.

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