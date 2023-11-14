У Києві сталася масштабна пожежа на СТО: є постраждалий
Джерело:ДСНС України
Ввечері 14 листопада в одному із районів Києві сталося займання. Пожежу вдалося ліквідувати, проте вона завдала значної шкоди.
У Києві сталась масштабна пожежа СТО на Радіоринку у Соломʼянському районі . Причина займання наразі невідома, але пожежу вдалося ліквідувати.
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Є постраждалі
Внаслідок займання згоріли автівки. За оновленою інформацією, під час пожежі до медиків звернувся працівник СТО з незначними опіками обличчя, від госпіталізації відмовився.
Пожежа у столиці: дивіться відео
Пожежу ліквідовано на площі 250 квадратних метрів. НА відео видно, що вогонь сильно поширився. Рятувальникам довелося докласти чимало сил, щоб ліквідувати пожежу.
На СТО в Києві спалахнула пожежа: дивіться відео
Можна почути, як на записі щось вибухає. Пожежа дійсно виглядає масштабною.
У Києві сталося займання: дивіться відео
Автосервіс на якому виник інцидент майже повністю згорів, також згоріло 3 автомобілі. На місці працюють відповідні служби, чотири одиниці техніки та 20 осіб особового складу.
В Дарницькому районі Києва горів склад
- Ввечері 12 листопада стало відомо про пожежу у Києві. Спалахнула вона у Дарницькому районі. Детальніше про ситуацію у столиці розповів міський голова. Віталій Кличко зазначив, що пожежа спалахнула на вулиці Бориспільській.
- За наявною інформацією, горів склад з будівельними матеріалами. Міський голова зазначив, що на місці працювали всі служби.
- Відомо також про одного постраждалого. Водночас розвідка ситуації триває. Віталій Кличко передав, що рятувальники попрохали не заважати їхній роботі. Це дозволить службам оперативно ліквідувати пожежу.