У Києві сталася масштабна пожежа на СТО: є постраждалий

Ввечері 14 листопада в одному із районів Києві сталося займання. Пожежу вдалося ліквідувати, проте вона завдала значної шкоди.

У Києві сталась масштабна пожежа СТО на Радіоринку у Соломʼянському районі . Причина займання наразі невідома, але пожежу вдалося ліквідувати.

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Є постраждалі

Внаслідок займання згоріли автівки. За оновленою інформацією, під час пожежі до медиків звернувся працівник СТО з незначними опіками обличчя, від госпіталізації відмовився.

Пожежа у столиці: дивіться відео

Пожежу ліквідовано на площі 250 квадратних метрів. НА відео видно, що вогонь сильно поширився. Рятувальникам довелося докласти чимало сил, щоб ліквідувати пожежу.

На СТО в Києві спалахнула пожежа: дивіться відео

Можна почути, як на записі щось вибухає. Пожежа дійсно виглядає масштабною.

У Києві сталося займання: дивіться відео

Автосервіс на якому виник інцидент майже повністю згорів, також згоріло 3 автомобілі. На місці працюють відповідні служби, чотири одиниці техніки та 20 осіб особового складу.

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