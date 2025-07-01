У Києві спалахнула пожежа в парку динозаврів: подробиці від ДСНС
- 9 липня в парку динозаврів на ВДНГ у Києві сталася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.
- Пожежу локалізували об 11:59, а ліквідували о 12:11, постраждалих немає, причину встановлюватимуть правоохоронці.
Уранці 9 липня в столичному парку динозаврів на ВДНГ сталася пожежа. ЇЇ оперативно ліквідували рятувальники.
Про це представниця ДСНС Києва Марина Коцупей розповіла 24 Каналу.
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Пожежа в Голосіївському районі столиці
До служби порятунку об 11:40 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Академіка Глушкова, що у Голосіївському районі міста.
Попередньо, сталося загоряння однієї з декорацій з розповсюдженням на поруч розташований паркан,
– пояснили в ДСНС.
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Відомо, що пожежу локалізували об 11:59, а ліквідували вже о 12:11. На місці загоряння працювало 5 рятувальників та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.
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Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, що пожежа в центрі Києва спалахнула минулого дня, 8 липня. Тоді до ліквідації залучалися 6 одиниць техніки та 25 рятувальників.