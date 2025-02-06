Укр Рус
24 Канал Новини України На Київщині – масштабна пожежа: горить центр управління відходами
6 лютого, 19:24
1

На Київщині – масштабна пожежа: горить центр управління відходами

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У селі Фастівець Київської області сталася масштабна пожежа в центрі управління відходами, яка охопила 400 квадратних метрів.
  • Ліквідацією пожежі займаються 23 рятувальники, залучено 7 одиниць техніки.

У Київській області 6 лютого сталося масштабне займання у селі Фастівець. Там почалася пожежа у центрі управління відходами.

Наразі вогонь приборкують рятувальники. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Київщини

До теми У Києві горів спортивний клуб TSARsky: мережею ширяться відео пожежі

Що кажуть рятувальники про пожежу у Київській області

У ДСНС зазначили, що до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у селі Фастівець, на вулиці Шевченка. До місця події було направлено чергові караули кількох пожежно-рятувальних частин.

Після прибуття рятувальники встановили, що горить приміщення центру управління відходами на загальній площі 400 квадратних метрів,
– зазначено у повідомленні.

Яким було займання у Київській області / Фото ДСНС

Наразі ліквідація пожежі все ще триває. До гасіння залучено 23 рятувальники з особового складу та 7 одиниць техніки.

Пожежа у Київській області у центрі управління відходами / Відео ДСНС

До слова, раніше у Києві загорілася вантажівка на Кільцевій дорозі в напрямку Жулянського шляхопроводу. Причиною займання стала технічна несправність у транспортному засобі. 