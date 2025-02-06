На Київщині – масштабна пожежа: горить центр управління відходами

У Київській області 6 лютого сталося масштабне займання у селі Фастівець. Там почалася пожежа у центрі управління відходами.

Наразі вогонь приборкують рятувальники. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Київщини.

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Що кажуть рятувальники про пожежу у Київській області

У ДСНС зазначили, що до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у селі Фастівець, на вулиці Шевченка. До місця події було направлено чергові караули кількох пожежно-рятувальних частин.

Після прибуття рятувальники встановили, що горить приміщення центру управління відходами на загальній площі 400 квадратних метрів,

– зазначено у повідомленні.

Яким було займання у Київській області / Фото ДСНС

Наразі ліквідація пожежі все ще триває. До гасіння залучено 23 рятувальники з особового складу та 7 одиниць техніки.

Пожежа у Київській області у центрі управління відходами / Відео ДСНС

До слова, раніше у Києві загорілася вантажівка на Кільцевій дорозі в напрямку Жулянського шляхопроводу. Причиною займання стала технічна несправність у транспортному засобі.