Загинув гурт та пів сотні людей: деталі найкривавішої пожежі у нічному клубі Північної Македонії

У ніч проти 16 березня у нічному клубі Північної Македонії сталася найкривавіша за всю історію пожежа у нічному клубі. У страшному вогні загинули майже всі учасники рок-гурту, а також 59 осіб, які були на концерті.

Журналісти BBC дізналися деякі деталі щодо страшної трагедії. Що відомо про моторошну пожежу у нічному клубі – передає 24 Канал.

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Пожежа у нічному клубі обірвала життя пів сотні людей

У ніч проти 16 березня у нічному клубі Північної Македонії сталася страшна пожежа. У вогні загинули 59 осіб, ще 155 – постраждали. Серед жертв – майже всі учасники відомого рок-гурту ДНК, який того вечора влаштував концерт.

Так, пожежа сталася близько 2:30 за місцевим часом в ніч на неділю в нічному клубі Pulse в місті Кочані, коли там виступала популярна місцева група ДНК. На концерт прийшло близько 500 осіб.

За попередньою інформацією, причиною масштабної пожежі у нічному клубі стало використання піротехніки. На одному з відеозаписів з концерту видно, як від використання піротехніки починається загоряння на стелі.

Пожежа у нічному клубі: дивіться відео

Наразі у рамках розслідування причин трагедії поліція затримала 10 осіб. Представниця прокуратури Республіки Північна Македонія Білана Арсовська повідомила, що у справі про пожежу у нічному клубі підозрюють 10 осіб, серед яких – чиновники, які видали закладу ліцензію. Також у ЗМІ повідомляли про затримання власника клубу, однак у поліції цього офіційно не підтверджували.

Відомо, що у будівлі клубу Pulse був лише один вихід. Задні двері були зачинені і евакуюватися через них було неможливо. Крім того, у системі пожежогасіння та системі захисту від блискавки виявили недоліки.

У пожежі вижив лише один учасник групи ДНК – вокаліст. Він наразі перебуває у лікарні. Другий вокаліст, бек-вокалістка, барабанщик, клавішник, а також фотограф групи загинули.

Міністр внутрішніх справ Північної Македонії Панче Тошковскі наголосив, що пожежа спалахнула через іскри від піротехніки. Вони потрапили на стелю, що була зроблена з легкозаймистого матеріалу. Люди спочатку намагалися загасити пожежу, а коли не вийшло – почали тікати. Оскільки працював лише один вихід, то утворилася тиснява.

Місцеві ЗМІ пишуть, що нічний клуб Pulse – імпровізований. Раніше у цьому приміщенні був склад килимів.

Наразі у Північній Македонії оголосили 7-денний траур за загиблими у нічному клубі.