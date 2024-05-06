На місці ракетних установок "Іскандер-М" у Криму сталася пожежа: є супутникові кадри

У суботу, 4 травня, на території тимчасово окупованого Криму виникла пожежа. Зазначається, що вона сталася на місці розташування російських ракетних комплексів "Іскандер-М", якими ворог активно обстрілює Україну.

Про це свідчать відповідні супутникові кадри. Відомо, що з цих комплексів Росія регулярно обстрілює цивільне населення нашої держави балістичними ракетами.

Дивіться також На порятунок є лічені хвилини: що відомо про ракети "Іскандер", які летіли по Одесі

Пожежа на місці дислокації російських "Іскандер-М"

Увечері, 4 травня, один з українських телеграм-каналів опублікував непідтверджене повідомлення про ураження в Криму двох пускових установок "Іскандерів" та боєкомплекту до них. Раніше цього ж дня російське Міноборони повідомляло про перехоплення над півостровом у ніч проти 4 травня чотирьох ракет ATACMS, нібито запущених українською стороною.

Вже зранку система супутникового стеження за природними пожежами американського Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) зафіксувала кілька вогнищ займання на території кар'єру з видобутку черепашника, розташованого на території Сусанінського сільського поселення Першотравневого району.

Супутникові знімки пожежі на місці розташування "Іскандер-М" / Фото "Крим. Реалії"

Результату цієї пожежі добре видно на супутниковому знімку, зробленому 5 травня. Водночас на знімку за 20 квітня можна побачити кілька машин, розміри яких відповідають габаритам пускових установок "Іскандерів". В одній з машин також було видно ракету, розташовану у вертикальному положенні.

Зокрема, можна побачити щонайменше 4 машини, розміри яких відповідають габаритам пускових "Іскандер-М" – 13x3 метри. Жодної з них немає на знімку за 5 травня після пожежі. Займання сухої трави могло бути спричинене самими пусками ракет, проте українські джерела не повідомляли про атаки "Іскандерів" у ніч проти 4 травня.

Порівняння знімків за 20 квітня та 5 травня: дивіться відео

Водночас на знімку за 5 травня можна побачити вирву, якої немає на попередніх фотографіях. Однак ні у ЗСУ, ні в оборонному відомстві Росії не повідомляли про атаку на позиції "Іскандерів" у Криму. Тому, достеменно не відомо, чи пожежу спричинили удари українським озброєнням, чи спровокована пусками самих російських ракет.