У Кривому Розі горів приватний будинок: троє дітей віком від 2 до 4 років – у реанімації

У Кривому Розі спалахнув житловий будинок. Трьом маленьких дітям знадобилася госпіталізація.

Вдень на вулиці Кавказька Центрально-Міського району загорівся одноповерховий приватний будинок, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

Дивіться також У центрі Кракова чоловік вчинив акт самоспалення: він помер у лікарні

Троє дітей постраждали на пожежі

Відомо, що на момент прибуття рятувальників вогонь встиг розповсюдитись на житлові кімнати будинку. Горіли речі домашнього вжитку, дах та перекриття будинку на площі 30 квадратних метрів.

Внаслідок пожежі постраждали 3 дитини, 2020, 2021 та 2022 років народження. Малюки були госпіталізовані працівниками екстреної медичної допомоги до лікарні у реанімаційне відділення.

Займання ліквідували о 15:05.

У Кривому Розі горів приватний будинок / ДСНС Дніпропетровщини

До слова, на Харківщині теж сталася пожежа в приватному будинку. Там загинуло 5 людей, зокрема 4 дітей.