Палає підшипниковий завод у Курську: кадри масштабної пожежі

У Курську 16 квітня виникла потужна пожежа на підшипниковому заводі. Чорний густий дим видно здалеку.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ. Також у мережі росіяни уже активно поширюють кадри масштабного загоряння.

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Кадри пожежі на заводі у Курську

Російське МНС прозвітували, що пожежа сталася поблизу підприємства на околиці Курська по вулиці Агрегатній. Місцеві телеграм-канали уточнили, що йдеться саме про Курський підшипниковий завод АПЗ-20.

Пожежа у Курську: дивіться відео

Загоряння заводу у Курську: дивіться відео

Місцеві знімають відео густого сірого диму із різних районів міста.

Очевидці кажуть, що загоряння відбулося у приміщенні, яке здавалося в оренду власнику шиномонтажу.

Пожежа на заводі у Курську: дивіться відео

Про причини загоряння не повідомляють. Інформації щодо постраждалих також наразі немає.

Горить завод у Курську: дивіться відео

Намагаються ліквідувати пожежу 40 пожежників та 13 одиниць техніки.