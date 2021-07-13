Жахлива пожежа у ковід-лікарні в Іраку: десятки людей згоріли заживо

В іракському місті Ен-Насирія 12 липня спалахнула масштабна пожежа у лікарні для коронавірусних хворих. У результаті займання загинули щонайменше 35 людей, понад 70 вдалося врятувати.

За попередньою інформацією, спричинив займання у лікарні "Імам Хусейн" вибух балона з киснем.

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Деталі пожежі у лікарні Іраку

Пожежа виникла в місті Ен-Насирія, у лікарні, де лікують хворих на коронавірус.

На оприлюднених у мережі кадрах видно, як полум'я охопило всю будівлю медзакладу. У результаті десятки людей опинилися у пастці. Рятувальникам вже вдалося локалізувати поширення вогню.

Десятки людей загинули

Внаслідок пожежі загинули щонайменше 35 людей – вони згоріли заживо. Ще понад людей 70 вдалося врятувати.

У місті оголосили режим надзвичайної ситуації.

Це не перший схожий інцидент з установою для хворих на коронавірус в Іраку. 24 квітня 2021 року в результаті пожежі в лікарні "Ібн аль-Хатиб" в Багдаді загинули 82 людини, щонайменше 110 – постраждали.

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Пожежа виникла у лікарні у місті Ен-Насирія: дивіться карту