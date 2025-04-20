На Харківщині підірвався пожежний автомобіль під час гасіння: є постраждалі
- У Харківській області підірвався пожежний автомобіль під час гасіння пожежі, постраждали двоє лісників.
- Пожежа охопила 290 гектарів хвойної підстилки та 20 гектарів очерету, триває гасіння площею 30 гектарів.
У Харківській області на пожежі підірвався пожежний автомобіль лісового господарства. Внаслідок цього інциденту, згідно з оприлюдненою інформацією, є двоє постраждалих.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Там також оприлюднили відповідні кадри.
Дивіться також Горить музей просто неба: у Канаді пожежа в Селі спадщини української культури
Як стався інцидент
За даними рятувальників, у Балаклійському лісництві під час гасіння масштабної пожежі на вибухонебезпечному предметі підірвався пожежний автомобіль лісового господарства. Відомо, що внаслідок цього є поранені.
Постраждали двоє лісників (гостра реакція на стрес),
– ідеться у повідомленні.
Пожежа у лісництві на Харківщині / Фото ДСНС
У ДСНС зазначили, що вищезгадана пожежа у лісництві охопила 290 гектарів хвойної підстилки та 20 гектарів очерету. Згідно з оприлюдненою інформацією, станом на 17:00 триває горіння площею 30 гектарів.
"На місці працюють 105 рятувальників, 34 одиниці техніки ДСНС, 8 піротехнічних розрахунків та працівники лісового господарства", – резюмували там.
До слова, 18 квітня внаслідок ранкової російської атаки на цивільному підприємстві у Харкові спалахнула пожежа. Речник ДСНС Харківщини Євген Василенко повідомляв, що вона охоплювала площу 500 квадратних метрів.