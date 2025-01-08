Масштабна лісова пожежа охопила елітний район Лос-Анджелеса: 30 тисяч людей евакуюють

У престижному районі Лос-Анджелеса сталася лісова пожежа, яка стрімко поширюється, знищуючи будинки та спричиняючи хаос на дорогах. Близько 30 000 осіб змушені були евакуюватися, залишаючи свої домівки.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про масштабну лісову пожежу у Лос-Анджелесі

За словами місцевої влади, пожежа охопила понад 2921 акрів (1182 гектари) в елітному районі Pacific Palisades. Сильні вітри, які змінилися після тривалої посухи, значно ускладнили боротьбу з вогнем.

Близько 30 тисяч людей змушені покинути свої домівки під густими клубами диму. Вогонь руйнує будинки, обмежена пропускна здатність доріг спричиняє затори з автомобілів, що тікають від пожежі. За даними CNN, в окрузі знеструмлено понад 200 тисяч будівель.

Надвечір очікували найбільші пориви вітру, що викликало побоювання нових евакуацій. Мешканці північної частини Санта-Моніки отримали розпорядження залишити свої домівки. Свідки повідомляли, що полум'я буквально переслідувало автомобілі, коли люди покидали свої будинки в районі каньйону Топанга, а вогонь прямував до узбережжя.

Начальник пожежної служби Лос-Анджелеса Крістін Кроулі повідомила, що під загрозою опинилися понад 10 000 будинків та 25 000 їх мешканців, але поки що, на щастя повідомлень про постраждалих немає.

Ситуацію ускладнила обмежена кількість доріг для евакуації. Затори змушували людей покидати транспорт і тікати пішки.

Тим часом інша пожежа, названа пожежею Ітона, вже спалахнула в передгір'ях Пасадени, охопивши 80 гектарів.

Як ліквідують пожежу у Лос-Анджелесі

Вогнеборці залучили пожежні літаки, а бульдозери розчищають дороги від залишених автомобілів, щоб екстрені служби діяли швидше.

Як повідомляє Los Angeles Times, сильний вітер ускладнює роботу пожежних літаків, науковці попереджають, що це далеко не кінець, погодні умови ще більше погіршаться.

Пожежа навіть торкнулася території вілли Гетті, де зберігаються унікальні мистецькі колекції. Завдяки превентивним заходам, таким як очищення прилеглої території, основні будівлі музею вдалося врятувати.

Національна метеорологічна служба заздалегідь попереджала про екстремальну пожежну небезпеку, враховуючи сильні вітри до 130 кілометрів на годину. В офісі Національної метеорологічної служби Лос-Анджелеса повідомили, що через низьку вологість і суху рослинність, відсутність дощу умови були "приблизно такими ж поганими, як і погода, пов’язана з пожежами".

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан і заявив, що штат готовий до нових пожеж, які можуть виникнути.

Президент США Джо Байден пообіцяв надати федеральну допомогу для боротьби з пожежами та заявив, що Каліфорнії вже виділено грант для відшкодування витрат. Через потужний вітер літак президента вимушено приземлився у Лос-Анджелесі. Він мав летіти у долину Коачелла для церемонії створення двох нових національних пам’ятників у Каліфорнії, але подію в Білому домі перенесли на пізнішу дату.