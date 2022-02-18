Пожежа у морі: біля Греції загорівся пором з 288 людьми на борту

18 лютого 2022 , 13:04
Читать новость на русском

Джерело:

Еkathimerini

На поромі, який прямував з Греції до Італії, спалахнула пожежа. У час займання на судні перебував 237 пасажирів та 51 член екіпажу. Людей евакуювали на Корфу на рятувальних шлюпках.

Пором Euroferry Olympia вирушив з грецького міста Ігумениця і прямував до порту Бріндізі. Проте біля острова Корфу в Іонічному морі на судні спалахнула пожежа.

Раніше У Sky Tower сталася пожежа: найвищий хмарочос Вроцлава гасили 14 загонів пожежників

З порома валив дим

 До рятувальної операції залучили три судна берегової охорони. На відео, яке оприлюднили місцеві ЗМІ, видно, що Euroferry Olympia повністю охоплене димом, на 183-метровому поромі було багато полум'я.

Нас розбудили близько 4:30 ранку. Пожежа, ймовірно, виникла в машинному відділенні,
– повідомив телефоном один із пасажирів.

Після такого, як судно загасили, Euroferry Olympia виконала розворот на північний захід від каналу Північний Корфу.

Зверніть увагу! Пором входить до складу флоту групи Grimaldi Lines і може вмістити до 560 пасажирів, повідомляють на сайті компанії.

Дивіться відео великої пожежі на поромі в Іонічному морі:

Останні великі пожежі у світі: коротко

  • На початку лютого у Франції спалахнула фабрика з виробництва грошей. Внаслідок займання постраждали 34 людини.
  • Також масштабна пожежа сталась у Парижі – неподалік музею д'Орсе, де зберігається велика колекція європейського живопису та скульптури кінця ХІХ століття. Вогонь вдалось загасити.
  • В Іспанії у будинку для людей похилого віку сталось займання, загинули 6 людей.
  • У січні у США під час пожежі на хімічному заводі постраждав рятувальник.
Автор: Ірина Пундор