У Москві спалахнула багатоповерхівка: люди вистрибували з вікон, щоб врятуватись

У російській столиці у ніч проти 30 вересня сталася сильна пожежа у будинку житлового комплексу "Селігер Сіті". Перед тим, як будівля спалахнула, мешканці чули серію з щонайменше 8 вибухів. Попередньо, вибухнули газові балони.

Пожежа сталася у московському районі Дегуніно на Ільменському проїзді у ЖК "Селігер Сіті". Як повідомили в російському мнс, вогонь піднявся з 5 по 8 поверхи. РосЗМІ поширили багато відео з місця надзвичайної події.

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На відео потрапив момент вибуху:

Люди рятувались самотужки

На кадрах видно, що мешканці палаючого ЖК, рятуючись від полум'я, влізали на карниз, а одна людина зістрибнула з вікна вниз.

Зазначають, що після серії вибухів почали руйнуватися конструкції будинку. Також через вибухи розлетілися вікна "на десятки метрів".

Людина вистрибнула із палаючого будинку в Москві: відео

З палаючої будівлі місцеві надзвичайники проводили евакуацію, з вогню врятували 7 людей.

Пожежу якийсь час не вдавалось приборкати: відео

"Вікна вибило з корнем", – розповідає закадровий голос росіянина, коментуючи пожежу.

Є постраждалі

Згодом у російському мнс уточнили інформацію щодо постраждалих. Також там заявили, що пожежу повністю ліквідували.

"2 особи, у тому числі дитина постраждали внаслідок пожежі в житловому комплексі в Москві", – ідеться у повідомленні.



У ЖК повибивило вікна / Фото росЗМІ



Пожежа в московському ЖК / Фото росзМІ

Зауважують, що в будинку близько 38 поверхів. Телеграм-канали з посиланням на жителів московського ЖК "Селігер Сіті" пишуть, що перед нічними вибухами та пожежею в ту саму квартиру на п'ятому поверсі заносили щонайменше 4 балони з газом та іншу техніку.

За попередніми даними, у приміщенні планували робити натяжні стелі. Втім, що спричинило пожежу – поки невідомо.