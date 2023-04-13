Росія знову у вогні: під Москвою спалахнула велика пожежа

У підмосковських Хімках вночі 13 квітня сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив територію місцевого фермерського ринку

Інформація про кількість жертв внаслідок чергової пожежі відсутня. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що відомо про пожежу у Хімках

Повідомлення про пожежу на ринку на Новокуркінському шосе надійшла до рятувальників о 3 годині ночі. За словами пожежників, вогонь охопив площу 300 квадратних метрів.

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Там спалахнув одноповерховий дерев'яно-щитовий будинок,

– розповідають в мережі.

Місцеві зазначили, що неподалік від епіцентру подій розташована АЗС.

Жителі назвали причину пожежі

Неподалік ринку є ресторан "Чайхона", який працює вночі й готує на газовому устаткуванні. До того ж вогонь швидко розповсюдився й через інші приміщення з вибухонебезпечними предметами.

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"З дальнього боку стоїть заправка, з цього – автозапчастини, де міститься багато обладнання, балони, фарби", - кажуть очевидці.

Близько 6 ранку пожежникам вдалося ліквідувати вогонь. Поблизу ринку було перекрито рух транспорту.

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