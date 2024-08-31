Стовп диму бачив увесь центр міста: у Москві горить адмінбудівля

У Росії не минає жодного дня без пожеж, вибухів та займань. Цього разу у Москві вдень 31 серпня спалахнула адміністративна будівля.

На місці пожежі у столиці Росії працюють всі необхідні екстрені служби. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про пожежу в адмінбудівлі Москви

Російські пропагандисти повідомили, що у Москві горить будівля на Бережківській набережній. Дим від пожежі видно по всьому центру міста.

У Москві пожежа в адмінбудівлі: дивіться відео

За попередніми даними, пожежу гасять за допомогою дрону, двох вертольотів Ка-32 та пожежного корабля "Полковник Чернишов".

Пожежу у російській столиці гасять за допомогою вертольотів: дивіться відео

Росіяни зазначили, що вогонь палає на площі 1 000 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучено понад 130 осіб та 45 одиниць техніки. Інформацію про постраждалих та причини займання ще уточнюють.

Дим було видно на весь центр Москви: дивіться відео

До слова, сильна пожежа у Москві також була 14 серпня в ТРЦ "Ріо". Там горіли верхні поверхи й фасад, а стовп густого диму і відкрите полум'я було видно здалеку.