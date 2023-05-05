"Фаєр-шоу" за розкладом: у Москві спалахнула масштабна пожежа, місто – у полум'ї та димі

Росія продовжує жити за правилом "жодного дня без пожежі". У ніч на 5 травня знову красиво палає Москва. У небо над російською столицею здіймається стовп диму.

РосЗМІ заявили, що пожежа спалахнула на вулиці Єреванській у районі Царицино, інформує 24 Канал. За попередніми даними, палає адміністративна будівля.

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Полум'я охопило двоповерхову будівлю. Спершу традиційно для Росії заявили, що "постраждалих немає", а згодом наголосили, що "дані уточнюються". Пожежу намагаються загасити. На місце інциденту "підтягнулися" вже 5 пожежних машин та три швидкі. Водночас жодних успіхів у боротьбі з вогнем так звані "фахівці" наразі не продемонстрували.

Тим часом місцеві жителі панікують у соцмережах та заявляють про якісь вибухи.

Пожежа у Москві у Царицино: дивіться відео з соцмереж

Вогонь видно з різних районів міста: дивіться відео з соцмереж

Що відбувається у Росії

Пожежі не хочуть розлучатися з Росією навіть на день. У країні-терористці не перестає палати. До слова, 4 травня вогонь охопив Ільський нафтопереробний завод. А в ніч на 3 травня гасили резервуар із нафтопродуктами поблизу порту Тамань. Російські пропагандисти відразу почали верещати про "атаку безпілотника". Який безпілотник їм примарився, невідомо. Україна вже неодноразово заявляє, що не збирається атакувати територію країни-терористки.