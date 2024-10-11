В УДА "Південь" розповіли скільки резервуарів згоріли вщент на нафтобазі у Феодосії

Днями Сили оборони України уразили один із найбільших нафтових терміналів на території тимчасово окупованого Криму. Пожежу, яка охопила резервуари з паливом, досі не можуть загасити.

Масштаби пожежі настільки великі, що рятувальники ще досі не зайшли на територію ураженої нафтобази. Детальніше про наслідки успішної атаки ЗСУ 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Скільки резервуарів з паливом згоріло

Вже п'ятий день поспіль на морському нафтовому терміналі у Феодосії вибухають резервуари з паливом. Пожежу не вдається загасити після того, як нафтобазу успішно атакували в ніч на 7 жовтня.

Є попередні підсумки, що приблизно 10 резервуарів повністю вигоріли, 4 – пошкоджені. Ця оцінка не є остаточною. Найімовірніше, вдалося загасили певні джерела вогню, але це не точно. Тому що поки рятувальники не зайшли на територію об'єкта,

– зауважив Сергій Братчук.

Водночас випалені були не лише резервуари, а й обладнання. Морський порт такого типу є одним із найбільших на території тимчасово окупованого Криму. Він може цілий рік приймати танкери з нафтопродуктами, зберігати їх та постачати на весь півострів. Тож зупинка його роботи навіть на певний час стане для росіян відчутною.

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"У будь-якому разі знешкоджена ворожа логістика, а також завдано удару по ресурсах російської армії на південному напрямку. Пального стане менше. Ця ситуація, можливо, кардинально впливатиме на постачання нафтопереробних продуктів, але проведеться дорозвідка і зможемо побачити, як діятиме ворог", – зазначив Братчук.

Наразі росіяни знайшли вихід, виставляючи так звані "мобільні" АЗС для заправки автомобілів. Мовиться насамперед про заправлення техніки ворожої армії, яка перебуває на території окупованого Криму та потім передислоковується на південний напрямок.

Нагадаємо також, що внаслідок атаки ЗСУ на морський термінал у Феодосії, мешканців найближчих сіл довелося евакуювати.