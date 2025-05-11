Полум'я заввишки 25 метрів: у Сибіру епічно завалилась нафтова вишка

У Росії сталася масштабна пожежа на нафтогазовому родовищі. Зайнялися дві бурові вежі, одна з яких завалилася.

Як повідомляють росЗМІ, увечері 10 травня у Сибіру на родовищі "Харампурнефтегаза" сталася надзвичайна ситуація. Там зайнялися дві нафтогазові свердловини, передає 24 Канал.

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Видовищне зарево у Сибіру

Вогонь горів усю ніч, і в результаті одна з вишок зруйнувалася і завалилася. Під час пожежі постраждали троє людей – вони перебувають у реанімації у тяжкому стані.

За даними росЗМІ, станом на вечір 11 травня пожежа триває: горять два смолоскипи заввишки 25 метрів.

Нафтова вишка "красиво" падає: дивіться відео

Пожежа на нафтородовищі: дивіться відео

До слова, масштабні пожежі вирують у російському Забайкаллі. Там полум'я охопило площу 163 тисячі гектарів і загрожує населеним пунктам. Аеропорт "Кадала" в Читі зачинявся на кілька годин, оскільки вогонь впритул наблизився до злітно-посадкової смуги.