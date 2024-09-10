В Оренбурзькій області Росії спалахнула пожежа на нафтопроводі: є жертви та постраждалі

В Оренбурзькій області Росії спалахнула пожежа на нафтопроводі. Внаслідок займання загинули дві людини, ще три отримали поранення.

Відомо, що нафтопровід загорівся в Курманаєвському районі, що за 7 кілометрів від Гаршино. Про це повідомляють російські ЗМУ, передає 24 Канал.

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Що відомо про пожежу в Оренбурзькій області

Близько опівночі 9 вересня росЗМІ повідомили про пожежу на нафтопроводі в Куманівському районі Оренбурзької області.

Займання відбулося під час зварювальних робіт. За попередньою інформацією, двоє робітників загинули, ще три отримали поранення, одного з постраждалих було госпіталізовано у важкому стані.

В прокуратурі Оренбурзької області повідомили, що буде проведена перевірка.

"У рамках організованої перевірки будуть встановлені причини та обставини події, а також буде дано оцінку діям (бездіяльності) уповноважених органів", – мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, що декілька днів тому в російському Тольятті горів завод "АвтоВАЗ". Відомо, що пожежа почалася у 2 корпусі металургійного виробництва заводу на площі 50 квадратних метрів.