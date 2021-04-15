Два роки пожежі в Нотр-Дамі: як відновлюють собор і що заважає реставрації

15 квітня 2019 року вогонь ледь не знищив легендарний собор Паризької Богоматері. Пожежа завдала великих збитків та стала головною темою весни у світових новинах. Як ситуація змінилася за 2 роки – читайте в матеріалі 24 каналу.

Разом з Ейфелевою вежею, Лувром і Версалем, Тріумфальною аркою та базилікою Сакре-Кер собор Паризької Богоматері або Нотр-Дам де Парі є символом столиці Франції та однією з найбільш впізнаваних архітектурних пам'яток світу.

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Пожежа у соборі в самому серці Парижу стала шоком для всіх і показала, яким крихким є цей світ перед обличчям стихії.

18:18 (час – загальноєвропейський, 19:18 за Києвом) – у соборі спрацювала пожежна сигналізація. Адміністрація спершу припустила, що тривога фейкова, адже ні вогню, ні задимлення не було. Втім, згідно з протоколом, почалася евакуація туристів і вірян, що зібралися на традиційну месу. Також співробітники храму самостійно оглянули приміщення, але не знайшли джерел займання.

18:43 – спрацювала друга пожежна тривога й стало зрозуміло, що горить дах Нотр-Даму. За свідченнями очевидців, з даху храму почав поширюватись білий дим.

18:58 – на місце пригоди прибули пожежні бригади, що спробували загасити полум'я, але марно – білий дим перетворився на чорний, а вогонь охопив весь шпиль собору.

19:50 – шпиль собору завалився на склепіння собору.

Попри загрозу подальшого руйнування свинцевої покрівлі, дубових лісів доби середньовіччя та кам'яного склепіння, пожежники здійснили справжній подвиг – вони піднялися на дах і на знамениті вежі собору, щоб гасити полум'я зсередини. Завдяки цьому кам'яну основу історичної пам'ятки було врятовано.

23:15 – пожежу було локалізовано. Гасіння тривало 9 годин поспіль аж до 4 години ранку 16 квітня.

Пожежа у Нотр-Дамі: дивіться відео

Причини пожежі

Наразі найбільш вірогідною причиною пожежі, яка мало не знищила Нотр-Дам, вважається коротке замикання у центральній частині даху собору – біля основи шпилю. У цей час там тривали реставраційні роботи.

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Крім версії про електричний нелад, також існує припущення, що причиною пожежі міг стати недопалок, залишений кимось з робітників. Втім, слідчі більше схиляються до версії з коротким замиканням.

Також вже на початкових етапах слідства було відкинуто версії про теракт та умисний підпал собору. Жодних слідів новітніх геростратів на місці пожежі не було знайдено.

Збитки

Вогонь знищив шпиль, годинник, дах собору, а також були частково втрачені старовинні ліси ХІІ – ХІІІ століття. Окрім того, пожежа значно пошкодила інтер'єр храму та його знаменитий орган.

В основному постраждали "обнови" собору, зроблені в ХІХ століття під тиском французької громадськості на чолі з найвідомішим співцем Нотр-Даму Віктором Гюго. Автор роману "Собор Паризької Богоматері" був активним лобістом проєкту відродження готичного храму.

На щастя, більшість статуй та інших пам'яток було врятовано. На час пожежі вони або перебували на реконструкції, або були оперативно евакуйовані з місця надзвичайної події. Також у повній безпеці славетні неоготичні горгулі – витвір людської фантазії ХІХ століття.

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Внаслідок квітневої пожежі великого удару зазнала місцева екологія. Річ у тім, що передові технології позаминулого століття передбачали активне використання свинцю. Тоді про його токсичність та шкідливість не було відомо й це не сприймалось як загроза. Вогонь у Нотр-Дамі розплавив велику кількість цього металу – його маленькі частинки потрапили у воду, повітря та землю в історичному центрі столиці Франції. Влітку 2019 року влада Парижу витратила понад 200 000 євро на знезараження.

Загалом кошторис реконструкції собору оцінили в 1 мільярд євро. Ці гроші, станом на 2021 рік, зібрані коштом краудфандингу – великі суми на відновлення собору надали які місцеві французькі багатії (Бернар Арно і Франсуа-Анрі Піно), але й меценати по всьому світу. Також десятки мільйонів євро на реконструкцію Нотр-Даму виділила місцева влада. А роман Гюго знову став бестселером і тримався цілий рік у списку книжкових хітів.

На щастя, від пожежі не постраждали постійні мешканці собору – з 2013 року на даху Нотр-Даму розводять бджіл.

Вулики на даху готичного собору дивом пережили пожежу:

Вулики дивом оминув вогонь й колонія вижила: влітку 2019 зібрали врожай – 66 кілограмів меду з самого Нотр-Даму.

Реконструкція та скандали

Ледь згасло полум’я пожежі – почалися жваві дебати з приводу відновлення собору. Думки традиційно розділились на 2 протилежні табори.

Прибічники сучасної архітектури закликали не просто оновити будівлю, а кардинально змінити її зовнішній вигляд, завдяки прозорому скляному каркасу, який би змінив зруйнований дах і шпиль. Головним прихильником інноваційного підходу був сам президент Франції Еммануель Макрон, а також урядовий уповноважений куратор реконструкції генерал Жан-Луї Жоржелін. Колишній керманич французького Генштабу лобіював проведення міжнародного конкурсу та заохочував найсміливіші проєкти.

Їм опонували адепти традиційної архітектури на чолі з головним архітектором Нотр-Даму Філіпом Вільньовом.

Вони переконували політиків не перетворювати Нотр-Дам на новий Центр Помпіду, а слідувати проєктам архітекторів ХІХ століття та відтворити те, що було зроблено Еженом Віолле-ле-Дюком 180 років тому. Звісно, з використанням сучасних технологій.

Квітневий Нотр-Дам-2021:

Суперечки з приводу проєктів були палкими та галасливими. Зокрема, дійшло до того, що 13 листопада 2019 року на засіданні парламентського комітету опоненти перейшли на крик. Архітектор Вільньов почав кричати, а генерал Жоржелін запропонував поважному митцю "стулити пельку". Згодом через солдафонську поведінку генерала перепрошував прем'єр-міністр країни й скандал вдалося загасити.

У підсумку традиціоналісти перемогли завдяки ультиматуму Вільньова. У 2021 році було вирішено, що Нотр-Дам відновлять "без спецефектів" – у тому вигляді, який би сподобався Віктору Гюго. Втім, це не остаточне рішення.

Хід відновлювальних робіт

Саму реконструкцію мають завершити у 2024 році – якраз до Літньої Олімпіади, яку прийматиме Париж. Але швидше за все цього не станеться. І проблема не в грошах – вони є, проблема в пандемії коронавірусу. Через COVID-19 реконструкцію кілька разів зупиняли у 2020 році.

Також негативну роль відіграла аномальна спека у Франції влітку 2019 року. Через неї були зруйновані елементи кладки будівлі, це поставило взагалі виконання робіт під питання, адже виникла загроза руйнування стін та нефу. Наразі проблему не усунуто.

Реконструкція Нотр-Даму – що зроблено за 2 роки: відео

Відсутність даху робить беззахисними стародавні стіни не тільки від спекотних сонячних променів, але й від вітру, дощів і снігу. Сили природи жодним чином не допомагають процесу відновлення.

Досі не завершився демонтаж частково вцілілих лісів – деревина, якій десь 800 років, становить велику загрозу й через високу ймовірність руйнування. Власне, на усунення 50 000 елементів лісів й пішло 2 роки.

Наразі роботи повільно, але йдуть – Нотр-Дам залишається у риштуваннях, але площа біля собору на острові Сіте вже відкрита для туристів, в самому Нотр-Дамі обережно проводять концерти, а майже за рік після пожежі – 11 квітня 2020 року – в храмі знову провели месу.

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У березні 2021 року почалося відновлення лісів та конструкції шпилю – для цього по всій країні були відібрані сторічні дуби. Вони мають бути обов'язково не нижче 40 метрів та мати не менш як 1 метр у діаметрі. Дерева наразі лише почали спилювати – далі їх будуть понад рік сушити й лише після цього вони поїдуть до Парижу.

Нині експерти вважають, що реконструкція Нотр-Даму затягнеться на 10 – 15 років. І це доволі оптимістичні оцінки. При цьому президент Макрон і генерал Жоржеллін наполягають на терміні в 5 років, 2 з яких вже минули. Вкластися у терміни допоможе лише диво.