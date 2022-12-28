У російському Новочеркаську дотла згорів новий корпус військової частини

Російські військові продовжують нахабно порушувати правила пожежної безпеки. Так, у Ростовській області цієї ночі спалахнула масштабна пожежа. Дотла згорів корпус військової частини.

Споруда була новенька і величенька, тож горіла вона гарненько, розповідає 24 канал з посиланням на росЗМІ. Якщо ж серйозно, то ми радіємо, що на один військовий об'єкт у ворога стало менше. А отже, це бодай якось, але вплине на перебіг бойових дій в Україні.

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Палала казарма яскраво

У мережу, звичайно ж, виклали відео. На ньому можна побачити, як новенька казарма військової частини упевнено горить. Сталося це у Новочеркаську, що у Ростовській області. До того ж Слов'янська, до прикладу, близько 300 кілометрів.

Казарма у Новочеркаську яскраво спалахнула: дивіться відео

Чим особлива ця військова частина? Тим, що у ній базується 150-та мотострілецька дивізія збройних сил Росії. Нагадаємо, що у жовтні ми розповідали про цю дивізію. Вона складалася здебільшого з відмобілізованих військовослужбовців. А діяла на Херсонському напрямку. І 10 жовтня у Генштабі повідомляли, що станом на 9 жовтня вона втратила понад 520 своїх бійців.

Що стосується самої казарми, то споруда відносно свіжа. Її побудували усього 6 років тому. Ну що ж, доведеться окупантам з лайна та палок ліпити нові бараки для своїх "чмобіків". Хоча, їм не звикати жити у поганих умовах.

Пожежі для росіян – можливість зігрітися

Причому зігрівають вони навіть нас. Так, напередодні ми розповідали вам про літнє подружжя, яке намагалося спалити військкомат. Сталося це на Подольську на проспекті Леніна. За наявною інформацією, паліями виявилися 70-річний чоловік і 76-річна жінка. Правда, достеменно невідомо, що спонукало їх підпалити військкомат. Пропагандисти і тут знайшли якесь логічне пояснення. Мовляв, пара потрапила під вплив "телефонних шахраїв".

Кількома днями раніше стало відомо про пожежу, яка спалахнула у Новосибірську. Там загорівся склад, на якому зберігали пластикові вироби.

Але, так би мовити, вишенькою на торті стала пожежа на аеродромі Енгельс. Ця ситуація змусила окупантів знову перекинути свою стратегічну авіацію далі від кордону з Україною. Крім того, це могло вплинути на майбутній ракетний удар.

До слова, ні в якому разі не ігноруйте повітряні тривоги. Щойно лунають сирени – перебирайтеся до укриття та залишайтеся там доти, поки не буде сигналу про відбій. Це може врятувати вам життя.