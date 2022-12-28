У російському Новочеркаську дотла згорів новий корпус військової частини
Російські військові продовжують нахабно порушувати правила пожежної безпеки. Так, у Ростовській області цієї ночі спалахнула масштабна пожежа. Дотла згорів корпус військової частини.
Споруда була новенька і величенька, тож горіла вона гарненько, розповідає 24 канал з посиланням на росЗМІ. Якщо ж серйозно, то ми радіємо, що на один військовий об'єкт у ворога стало менше. А отже, це бодай якось, але вплине на перебіг бойових дій в Україні.
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Палала казарма яскраво
У мережу, звичайно ж, виклали відео. На ньому можна побачити, як новенька казарма військової частини упевнено горить. Сталося це у Новочеркаську, що у Ростовській області. До того ж Слов'янська, до прикладу, близько 300 кілометрів.
Казарма у Новочеркаську яскраво спалахнула: дивіться відео
Чим особлива ця військова частина? Тим, що у ній базується 150-та мотострілецька дивізія збройних сил Росії. Нагадаємо, що у жовтні ми розповідали про цю дивізію. Вона складалася здебільшого з відмобілізованих військовослужбовців. А діяла на Херсонському напрямку. І 10 жовтня у Генштабі повідомляли, що станом на 9 жовтня вона втратила понад 520 своїх бійців.
Що стосується самої казарми, то споруда відносно свіжа. Її побудували усього 6 років тому. Ну що ж, доведеться окупантам з лайна та палок ліпити нові бараки для своїх "чмобіків". Хоча, їм не звикати жити у поганих умовах.
Пожежі для росіян – можливість зігрітися
- Причому зігрівають вони навіть нас. Так, напередодні ми розповідали вам про літнє подружжя, яке намагалося спалити військкомат. Сталося це на Подольську на проспекті Леніна. За наявною інформацією, паліями виявилися 70-річний чоловік і 76-річна жінка. Правда, достеменно невідомо, що спонукало їх підпалити військкомат. Пропагандисти і тут знайшли якесь логічне пояснення. Мовляв, пара потрапила під вплив "телефонних шахраїв".
- Кількома днями раніше стало відомо про пожежу, яка спалахнула у Новосибірську. Там загорівся склад, на якому зберігали пластикові вироби.
- Але, так би мовити, вишенькою на торті стала пожежа на аеродромі Енгельс. Ця ситуація змусила окупантів знову перекинути свою стратегічну авіацію далі від кордону з Україною. Крім того, це могло вплинути на майбутній ракетний удар.
До слова, ні в якому разі не ігноруйте повітряні тривоги. Щойно лунають сирени – перебирайтеся до укриття та залишайтеся там доти, поки не буде сигналу про відбій. Це може врятувати вам життя.