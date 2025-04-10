У Комсомольську-на-Амурі спалахнула велика пожежа на нафтопереробному заводі

На нафтопереробному заводі в Комсомольську-на-Амурі сталася пожежа. Згідно з оприлюдненою інформацією, вогонь охопив близько 300 квадратних метрів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Також у мережі оприлюднили відповідні кадри, на яких видно загоряння на об'єкті.

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Що відомо про пожежу на НПЗ

За даними росЗМІ, на території об'єкта горіла колона технологічної установки на висоті близько 50 метрів, з якої витікав бензин. Зазначається, що площа пожежі складає 300 квадратних метрів.

Пожежа на НПЗ у Комсомольську-на-Амурі: дивіться відео

Станом на зараз, згідно з оприлюдненою інформацією, пожежу ліквідували. Причини загоряння не вказують. Також інформації про постраждалих або загиблих внаслідок цього не опубліковували.

На об'єкті ліквідували загоряння: дивіться відео

До слова, нагадаємо, уночі 9 квітня дрони атакували кілька російських регіонів, включаючи Енгельс, Краснодарський край та Ростовську області, де чули вибухи. У Приморсько-Ахтарську, звідки запускають "Шахеди", та у Слов'янську-на-Кубані, де розташований НПЗ, який вже неодноразово атакували дрони, також лунали вибухи.