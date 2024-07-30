В Єкатеринбурзі горить оборонний завод
У російському Єкатеринбурзі горить оборонний завод "НВО автоматики". На місці вже працюють екстренні служби.
У мережі вже публікують кадри того, як величезний стовп диму здіймається над оборонним підприємством.
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Пожежа на заводі у Єкатеринбурзі
Як пишуть російські ЗМІ, горить один із корпусів підприємства, загоряння фіксують на площі у 1000 метрів квадратних.
Часткове обвалення даху сталося через пожежу в одному з цехів на території "НВО автоматики" в Єкатеринбурзі,
– пишуть росіяни.
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Відомо, що "НВО автоматики ім. Н.А. Семихатова" – це одне з найбільших підприємств Росії у галузі розробки та виготовлення систем управління та радіоелектронної апаратури для космічної техніки. Там, зокрема, створюють системи управління ракет-носіїв "Союз-2".
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До слова, сьогодні росіяни повідомляли про атаку БпЛА на Північну Осетію. Лунали вибухи у районі аеродрому "Моздок", який розташований за 1000 кілометрів від кордону України. Там також було видно дим та пожежу.